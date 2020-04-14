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كلية صيدلة جامعة حلوان تتضامن مع العمالة اليومية بالصف
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:25 ص
أية حمروشي
قامت كلية الصيدلة بجامعة حلوان بتوزيع أكثر من ١٥٠ كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة لمواجهة هذه الأزمه ومد يد العون للقرى الأكثر احتياجًا، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة تأكيدا على التكافل الإجتماعي واستمرارا لجهود كليات الجامعة من أجل خدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن كليات الجامعة ستقوم تباعًا بالمشاركة في مبادرة الجامعة لدعم أبناء الوطن والتوعية بأهمية البقاء في المنزل لحماية جموع الشعب المصري من خطر فيروس كورونا.
وأضاف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الحملة جاءت ضمن مبادرة الجامعة "الجامعة معاك" التي اطلقتها جامعة حلوان تحت إشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم العمالة اليومية والمتضررين من الظروف التي تمر بها البلاد والتوعية بفيروس كورونا.
وأشارت الأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة أن هذه الحملة جاءت بعد أن قام السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتبرع لقرى الصف، إيمانًا من الكلية بأهمية العمل المجتمعي.
وأوضحت الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف
على الحملة أن الكلية قامت أيضًا بتوزيع إعانات لقرية الديسيمي بالصف للمتضررين من السيول، كما ستقوم الكلية بتوزيع كراتين الدعم العينى على العاملين والعمال بالكلية، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الطارئة الحالية.
خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.
تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.
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