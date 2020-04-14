كلية صيدلة جامعة حلوان تتضامن مع العمالة اليومية بالصف

قامت كلية الصيدلة بجامعة حلوان بتوزيع أكثر من ١٥٠ كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة لمواجهة هذه الأزمه ومد يد العون للقرى الأكثر احتياجًا، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة تأكيدا على التكافل الإجتماعي واستمرارا لجهود كليات الجامعة من أجل خدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن كليات الجامعة ستقوم تباعًا بالمشاركة في مبادرة الجامعة لدعم أبناء الوطن والتوعية بأهمية البقاء في المنزل لحماية جموع الشعب المصري من خطر فيروس كورونا.





وأضاف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الحملة جاءت ضمن مبادرة الجامعة "الجامعة معاك" التي اطلقتها جامعة حلوان تحت إشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم العمالة اليومية والمتضررين من الظروف التي تمر بها البلاد والتوعية بفيروس كورونا.





وأشارت الأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة أن هذه الحملة جاءت بعد أن قام السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتبرع لقرى الصف، إيمانًا من الكلية بأهمية العمل المجتمعي.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف

على الحملة أن الكلية قامت أيضًا بتوزيع إعانات لقرية الديسيمي بالصف للمتضررين من السيول، كما ستقوم الكلية بتوزيع كراتين الدعم العينى على العاملين والعمال بالكلية، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الطارئة الحالية.



