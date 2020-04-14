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جهاز مدينة الشروق يتحفظ على6 معدات ثقيلة مجهزة لبناء مخالف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم التحفظ على 6 معدات ثقيلة قبل الشروع فى الاستخدام لبناء مخالف بالمدينة، واستغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا، موضحاً أنه تم رصد أعمال بناء جارية فى مهدها بدور السطح بأحد القطع السكنية بالمجاورة الأولى الحى الأول شرق بغرض تحويلها لدور سكنى.


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من  مسئولى الجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق، من التحفظ على المعدات، فضلا عن إيقاف الأعمال المخالفة.


وأوضح رئيس الجهاز أن المعدات المتحفظ عليها تضمنت (5) خلاطات خرسانية ومضخة، وذلك بغرض استخدامها  فى أعمال بناء مخالفة لقيود الارتفاع بالمدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالكى المعدات بجانب إزالة الشدة الخشبية وتحرير محضر المخالفة اللازم، مؤكداً استكمال حملات التصدى للبناء المخالف من مستغلى تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا.


كما شدد رئيس الجهاز على أنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.


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