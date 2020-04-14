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"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير الأعمال بمشروع "ممشى أهل مصر"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، سير الأعمال بمشروع "ممشى أهل مصر"، والذى يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه على ضفاف النيل، بطول ٢ كم من كوبرى ١٥ مايو : كوبرى إمبابة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى نهاية يونيو المقبل.


وأكد المهندس جمال طلعت، استمرار العمل على قدم وساق بهذا المشروع الهام، الذى يتم تنفيذه طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير متنزهات ترفيهية للمواطن المصرى، حيث إنه من المقرر تنفيذ هذا الممشى على طول نهر النيل من جنوب الصعيد إلى شمال الدلتا، موضحاً أنه فى الوقت نفسه يتم الالتزام باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمشروع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أعمال تنفيذ مجموعة من مواقف السيارات وسط الأشجار والخضرة بالأحياء السكنية بمدينة الشيخ زايد، والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية بالأحياء، ولاقت استحسان وشكر أهالى هذه المناطق، مؤكداً أن رجال ومهندسي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضعون الحلول الهندسية لتلائم المستجدات بأحياء المدن الجديدة، والتعامل مع زيادة الكثافات السكانية، وما يتبعها من كثافات مرورية بالطرق الداخلية.



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