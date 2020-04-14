الصحة الكويتية تعلن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربة، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، شفاء 26 حالة من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 176 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت أمس الاثنين، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.