Advertisements

الصحة الكويتية تعلن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربة، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، شفاء 26 حالة من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 176 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت أمس الاثنين، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

 أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تفشى فيروس كورونا الصحة الكويتية إجمالي الإصابات

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ 17 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 5 ساعات

فيدال على أبواب مغادرة برشلونة .. ويحدد وجهته

منذ ساعة الا ربع

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلى يحدد سعر نجمه تمهيدا لبيعه

منذ ساعة و 18 دقيقة

حسام حسن يفجر مفاجأة في حال كان لم يرحل عن الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

سنغافورة تسجل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن شفاء حالة واحدة جديدة من فيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الكويت تعلن شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

11:00 ص

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

11:57 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي