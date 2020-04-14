رئيس الوزراء يزور مصنع "كايرو باك إيجيبت"

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية داخل مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، وشاركه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وحرص رئيس الوزراء على الإطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للإطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" من قبل إدارة المصنع، معربا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم فى الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه، قائلا: "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الانتاج خلال هذه الفترة الدقيقة".





كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل، من المهندس عمرو حمد، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله، إذ يضم المصنع خط إنتاج مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ ٣٥٠ مليون عبوة خلال عام.





وكشف المهندس عمرو حمد أن مصنع "كايرو باك إيجيبت" يعد رائدا في مجال إنتاج عبوات تغليف الأطعمة والمشروبات على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تأسيسه عام ٢٠١٠، باستثمارات تقدر بـ ٢٠٠ مليون جنيه، وهو ما يجعله أحد أهم المصانع المتخصصة في هذا المجال، ليس فقط في مصر وإنما في الشرق الأوسط وإفريقيا.





ويتبع مصنع "كايرو باك إيجيب" شركة " آسات للتجارة والصناعة" لإنتاج العبوات المعدنية، والتي تمتلك خبرة 25 عاما في إنتاج العبوات البلاستيكية والعبوات المعدنية ذات القطعتين والعبوات ذات القطع الثلاث.



