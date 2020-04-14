فيدال على أبواب مغادرة برشلونة .. ويحدد وجهته





ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن التشيلي الدولي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة " سبورت " الكتالونية اليوم، أن فيدال اقترب بشدة من الإنضمام لإنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وأكدت الصحيفة، إن إدارة إنتر ميلان تتفاوض مع نظيرتها في برشلونة، للإتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بالصفقة.





وأضافت سبورت، أن إنتر ميلان عرض ضم فيدال لمدة ثلاثة مواسم، إلا أن الإنتر يريد تخفيض المقابل المادي، حيث تطلب برشلونة مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدماته.





وتشير العديد من التقارير، لرفض إدارة الإنتر إدراج فيدال في صفقة لاوتارو مارتينيز، والذي يعد أولوية لإدارة برشلونة هذا الصيف.





وحاول إنتر ميلان ضم فيدال في يناير الماضي، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، بسبب رحيل بعض النجوم الشبان عن الفريق الكتالوني في وسط الملعب.





وينتهي تعاقد فيدال مع برشلونة في صيف عام 2021، حيث انضم لبرشلونة في صيف عام 2018 قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني.



