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مسلسل"اللعبة"يشارك في السباق الرمضاني القادم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلن الفنان هشام ماجد، أن مسلسل "اللعبة" سيعرض خلال الموسم الرمضاني القادم عبر شاشة "ام بي سي مصر"، من خلال نشر بوستر المسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هشام، على البوستر قائلًا:"انتظرونا في رمضان إحنا المرادي جايين مسلسل اللعبة الجزء الأول رمضان ٢٠٢٠ كوميدي ام بي سي ام بي سي مصر".

جدير بالذكر أن مسلسل "العبة" تم عرضه عبر منصة "شاهد نت" الإلكرونية، وتدور أحداثة في إطار كوميدي وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان شيكو ومحمد ثروت ومي كساب وأحمد فتحي وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

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