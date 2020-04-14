تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2020 الترم الثاني | اعرف الحقيقة

زعمت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنها نشرت تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2020.





ولكن، لم يتم التأكد حتى الآن من حقيقة تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2020 من مصادر رسمية، كما لم تُعلق وزارة التربية والتعليم على تلك الأنباء.





وانتهى طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحان مادة الرياضيات يوم الإثنين الماضي، حيث يتم اختبارهم إلكترونيًا من المنزل من خلال التابلت المدرسي.





ورغم كون امتحان الرياضيات امتحان تجريبي ليس فيه رسوب كما قال وزير التربية والتعليم، سعت صفحات الغش لتداول الامتحان والمساهم في الإجابة على الأسئلة.





امتحان الرياضيات لطلاب أولى ثانوي

امتحان الرياضيات بدأ يوم الإثنين الماضي، منذ الساعة 8 صباحًا وحتى 10 للمحافظات التالية القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر.





كما يبدأ امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي، من 10 وحتى 12 ظهرًا للمحافظات التالية الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بينما ينطلق امتحان الرياضيات لطلاب محافظات "الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية، السويس ومطروح"، من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا.





على أن يختتم سادس أيام امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي، من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا للمحافظات التالية "الشرقية، الإسكندرية، المنيا، اسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادي الجديد".





وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي في المدارس وإجراء الامتحان التجريبي إلكترونيا عبر الانترنت من خلال التابلت الذي تسلمه الطلاب، حيث جاء ذلك بعد توقف الدراسة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحتى يتعود الطلاب على شكل امتحانات نهاية العام.





موعد الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

وبدأت الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي 2020 من 5 أبريل وحتى يوم 22 أبريل، من خلال التابليت الذي تسلمه الطلاب من المدارس، حيث تبدأ امتحانات طلاب أولى الثانوي التجريبية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بحسب الفترات الزمنية المحددة لكل محافظة.





​​​​​​​موعد الامتحانات النهاية لطلاب الصف الأول الثانوي

أما بالنسبة لامتحانات نهاية العام الدراسي للطلاب في الصف الأول الثانوي فتبدأ خلال الفترة من 29 أبريل وتستمر حتى 20 مايو 2020 للصف الأول الثانوي، أما الصف الثاني الثانوي فتبدأ الامتحانات من 30 أبريل، وتستمر حتى 17 مايو 2020.





جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 التجريبي





- الأحد 5 أبريل 2020 اللغة العربية (تم امتحانها).





- الإثنين 6 أبريل 2020 اللغة الأجنبية الأولى ( ادتم امتحانها).





- الثلاثاء 7 أبريل 2020: الأحياء (تم امحتانها).





- الأربعاء 8 أبريل 2020 الجغرافيا ( تم امحتانها ).





- الخميس 9 أبريل 2020 اللغة الأجنبية الثانية (تم امتحانها).





- الإثنين 13 أبريل 2020 الرياضيات (تم امتحانها).





- الثلاثاء 14 أبريل 2020 الفلسفة والمنطق (تم امتحانها).





- الأربعاء 15 أبريل 2020 الفيزياء.





- الثلاثاء 21 أبريل 2020 التاريخ.



