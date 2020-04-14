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محمد عز يثير إعجاب جمهوره بهذه الصورة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان محمد عز صورة له عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر فيها وهو يرتدي ملابس الجيش المصري ويبدو علية ملامح التعب كانة كان بيخوض معركة قتالية.

وتبادل جمهور "محمد" معه التعليقات ومن أشهر الذين قامو بالتعليق هم الفنان محمد رجب الذي علق بإيموشن قلب وسقفة، والفنانة هاجر الشرنوبي التي علقت قائلة"مبروك يا شق" والفنانة عبير صبري وعلقت بإيموشن إمتنان "

ونذكر أن محمد عز حقق عز العديد من النجاحات خلال الفترة المقبلة من خلال مشاركته في أكثر من عمل فني إلا أنه حقق انتشاراً واسعاً بعد مشاركته في بطولة مسلسل "الأب الروحي" من خلال شخصية " يحيى العطار" والتي مثلت إنطلاقة قوية له، وكذلك شارك في مسلسل "ليلة" مع المخرج محمد بكير و مسلسل "الدولي " مع باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وآخر أعماله في السينما كان فيلم "سوق الجمعة " مع المخرج سامح عبد العزيز.

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