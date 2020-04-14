أسعار الذهب تحقق مستويات قياسية مدفوعة بالقفزة العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا تاريخيا على خلفية القفزة التي سجلها السعر العالمي خلال ختام تعاملات أمس ، حيث وصلت ارتفاعات سعر الجرام المحلي إلى نحو 12 جنيها ليصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 745 جنيها.





أسعار الذهب فى مصر الثلاثاء 14-4-2020





عيار 18 سجل 638 جنيها للجرام.





عيار 21 سجل 745 جنيها للجرام.





وعيار 24 سجل 851 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب 5960 جنيها.





أوقية الذهب 1720 دولار.

ارتفاع سعار الذهب العالمية





ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى أكثر من 7 سنوات اليوم الثلاثاء بفعل تنامى المخاوف إزاء تراجع اقتصادى أعمق وفى ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية.





وربح الذهب فى التعاملات الفورية 0.6% إلى 1724.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 عند 1726.85 دولار فى وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة للذهب فى الولايات المتحدة 0.6% إلى 1772.20 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2231.61 دولار للأوقية. وربحت الفضة 0.6% إلى 15.54 دولار وصعد البلاتين 2.5% إلى 766.70 دولار.







