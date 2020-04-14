محافظ قنا: 4 آلاف عامل صرفوا منحة الـ500 جنيه

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تابع انتظام صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه، لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بمكتب بريد قنا الرئيسي وفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا.





وأكد المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، انتظام عملية صرف المنحة من دون أي تجمعات أو زحام.





ولفت إلى أن الوحدات المحلية للمدن والقرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين قاموا بعمل استراحات للمواطنين امام جهات صرف المنحة لتنظيم حركة دخول وخروج المستحقين بشكل ميّسر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد أنه على تواصل دائم مع رؤساء المدن؛ للاطمئنان على انتظام صرف المنحة بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في كل مدينة.





وأوضح أن عدد المواطنين الذين صرفوا المنحة أمس الاثنين، بلغ 3991 عاملًا منهم 2196 عاملًا قاموا بصرف المنحة من مكاتب البريد و1795 عاملا قاموا بصرف المنحة من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي وسط رعاية وتنظيم كامل من قِبل الوحدات المحلية والمتطوعين وتم توزيع كمامات وعصائر وزجاجات مياه للمواطنين في الاستراحات المخصصة للانتظار.





ومن ناحيتهم، عبر عدد من المواطنين المستحقين للمنحة عن سعادتهم بوفاء القيادة السياسية بوعدها تجاه هذه الفئة وتركيز الاهتمام عليها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي أثرت بشكل سلبي على دخل الكثير من أرباب الأسر الذين يعتمدون على العمل اليومي.





ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وفائهم بالوعد.



