فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

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أخطر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، بقرار جديد تجاه ثنائي الفريق، خلال الفترة المقبلة.



وأكد فايلر، لمدير الكرة بأنه قرر تجميد الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور وسيقوم بالسماح لهم بالتدريب بالجمانيزيوم فقط برفقة صالح جمعه خاصه وأنه علم أن الثنائي هاجمه بقوه وأكدوا انه السبب في رحيلهم.



وكان أحمد فتحي قد رفض تجديد تعاقده مع الاهلي وقام بالتوقيع لبيراميدز لمدة ثلاث مواسم مقابل 16 مليون جنيه بالموسم الواحد.



كما رفض النادي الأهلي، تجديد تعاقده مع حسام عاشور قائد الفريق، وتوجيه الشكر له بناءً على توصية من الجهاز الفني لعدم الحاجة إلى خدماته.