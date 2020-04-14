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مشتريات "المصريين" تدعم مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  بدعم من مشتريات المصريين وحالة من جنى ارباح طفيف ولكن مازال الأداء الإيجابي هو المسيطر على معظم القياديات وسهم التجارى الدولى .
 

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10416.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1084.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 1086 نقطة.
 

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