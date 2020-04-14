مشتريات "المصريين" تدعم مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة









واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المصريين وحالة من جنى ارباح طفيف ولكن مازال الأداء الإيجابي هو المسيطر على معظم القياديات وسهم التجارى الدولى .





مؤشرات البورصة المصرية



