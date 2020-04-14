ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 4683

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4683، وعدد الإصابات إلى 47877، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ انتشار وباء كورونا حول العالم، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

وقالت المجلة الأمريكية: "قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروسا يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين".

وكان هؤلاء العلماء، قد جمعوا بين البروتين السطحى لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

وتحدث المتخصصون، في هذا الشأن قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية. حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.