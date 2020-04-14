Advertisements

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 4683

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4683، وعدد الإصابات إلى 47877، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

ومنذ انتشار وباء كورونا حول العالم، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

وقالت المجلة الأمريكية: "قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروسا يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين".

 

وكان هؤلاء العلماء، قد جمعوا بين البروتين السطحى لـ"SHC014" مع فيروس سارس، وخرجوا بفيروس جديد زوده البروتين السطحي ببنية تساعده على اختراق خلايا الجهاز التنفسي البشري، كما ثبت أن هذا الفيروس يتسبب في مرض الفئران، لكنه لا يقتلها.

 

وتحدث المتخصصون، في هذا الشأن قبل ذلك في عام 2013 عن نجاحهم في عزل فيروس تاجي يعيش في أجسام الخفافيش له القدرة على اختراق الخلايا البشرية. حدث ذلك على الرغم من التأكيد على أن جميع الفيروسات التاجية لا تستطيع إصابة البشر بالعدوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران ارتفاع الوفيات

أخبار تهمك

فيدال على أبواب مغادرة برشلونة .. ويحدد وجهته

منذ ساعة الا ربع

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ ربع ساعة

الأهلى يحدد سعر نجمه تمهيدا لبيعه

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ 33 دقيقة

حسام حسن يفجر مفاجأة في حال كان لم يرحل عن الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

إغلاق تام لنيودلهي ومدن أخرى في الهند بسبب كورونا

ارتفاع متواصل في عدد وفيات كورونا بإيران

العراق يسجل 23 وفاة و266 إصابة بفيروس كورونا

للمرة الأولى.. عدد إصابات "كورونا" في تايوان يتجاوز الـ 200

إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 2757 وإجمالي الإصابات 41495

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

11:00 ص

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

11:57 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي