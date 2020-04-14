محمد منير وتامر حسني يرتديان الكمامات قبل تسجيل أوبريت "أنت أقوى"

قام النجم تامر حسنى بمساعدة الكينج محمد منير على إرتداء الكمامة أثناء تسجيل أوبريت "أنت أقوى"، داخل استوديو نجم الجيل.





وقام فريق عمل الأوبريت من فنيين ومنتجين وعمال ونجوم الغناء وأسرة العدل، وطاقم الإخراج تحت قيادة المخرج السينمائى طارق العريان بعمل جميع الفحوصات الطبية الوقائية قبل تسجيل الأغنية داخل أستوديو تامر حسنى.





الأوبريت من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وتسجيل عبد الرحمن الشوقى وهيثم راضى.



