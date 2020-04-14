Advertisements

محمد منير وتامر حسني يرتديان الكمامات قبل تسجيل أوبريت "أنت أقوى"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
قام النجم تامر حسنى بمساعدة الكينج محمد منير على إرتداء الكمامة أثناء تسجيل أوبريت "أنت أقوى"، داخل استوديو نجم الجيل.

وقام فريق عمل الأوبريت من فنيين ومنتجين وعمال ونجوم الغناء وأسرة العدل، وطاقم الإخراج تحت قيادة المخرج السينمائى طارق العريان بعمل جميع الفحوصات الطبية الوقائية قبل تسجيل الأغنية داخل أستوديو تامر حسنى.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وتسجيل عبد الرحمن الشوقى وهيثم راضى.

يضم الأوبريت من نجوم الغناء كل من محمد منير وتامر حسنى وسميرة سعيد وصابر الرباعى وكارول سماحة ووائل جسار، وكل منهم تبرع بأجره كامل بالإضافة لريع الأوبريت بعد طرحه من كل وسائل الإتصالات والرعاة الراسميين إلى أسر ضحايا وباء كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلى يحدد سعر نجمه تمهيدا لبيعه

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعة

فيدال على أبواب مغادرة برشلونة .. ويحدد وجهته

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

حسام حسن يفجر مفاجأة في حال كان لم يرحل عن الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

11:00 ص

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

11:57 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي