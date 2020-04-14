Advertisements

فريق من أمريكا الجنوبية يسرح لاعبيه بسبب كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:21 م
كرة القدم
كرة القدم

قام فريق ديبورتيفو كوبسول، أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في البيرو، بتسريح جميع لاعبيه وموظفيه أمس الاثنين، بسبب توقف الدوري نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار النادي في بيان "نعلن بألم كبير، لكن بمسؤولية ولأنه ليس لدينا بديل اقتصادي أو منفذ، إنهاء مهمة لاعبينا والفنيين".

 

ومنذ أن فرضت الحكومة البيروفية، حظرا وطنيا في 16 مارس الماضي، توقف رعاة النادي عن تسديد الدفعات المالية، حسبما شرح رئيسه فريدي آميس، الذي قال في حديث إذاعي "من دون عائدات وفي ظل الشك حول عودة دوري الدرجة الثانية من عدمه، يستحيل الحفاظ على تشكيلة من اللاعبين".

 

وأضاف "الشبان كانوا حزينين للغاية" عندما تم إعلان القرار.

 

وكان رئيس الوزراء البيروفي فيكتور سيبايوس، تحدث في وقت سابق، عن إمكانية منع التجمعات العامة حتى نهاية العام الجاري، من بينها المنافسات الرياضية، لاحتواء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 216 شخصا في البلاد من أصل نحو عشرة آلاف إصابة.

 

أخبار تهمك

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ نصف ساعة

فيدال على أبواب مغادرة برشلونة .. ويحدد وجهته

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلى يحدد سعر نجمه تمهيدا لبيعه

منذ ساعة و 16 دقيقة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ ربع ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

حسام حسن يفجر مفاجأة في حال كان لم يرحل عن الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

11:00 ص

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

11:57 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي