عبدالحفيظ يرفض المساس براتبه في الأهلي

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وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية إلى مجلس إدارة النادي، بعد رفض تخفيض راتبه الشخصي.



وطالب عبدالحفيظ خلال اجتماعه بمجلس الإدارة، بالحفاظ على رواتب الجهاز الفني دون المساس بها، نظرًا لحجم المسئوليات الموقعة عليهم بخلاف اللاعبين التي تتقاضى ملايين.



وجاء طلب عبدالحفيظ، بسبب إلتزاماته الشخصية والتي قد تضعه في أزمة، خاصةً أنه يتقاضى 250 ألف جنيه شهريًا ولا داعي لتخفيض المبلغ.



وكان الأهلي يدرس تخفيض رواتب الأجهزة الفنية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قرر صرف رواتب لاعبي الفريق بالكامل دون تخفيضها.