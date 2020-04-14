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تغير لون الشفاه.. أعراض جديدة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا (كوفيد-19)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
تغير لون الشفاه.. أعراض جديدة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا (كوفيد-19)

هنااك أعراض مألوفة يتعرف عليها الإنسان تؤكد إصابته بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها الحمى وضيق في لتنفس والسعال الجافـ وسيلان مخاط في الأنف، كما كشف الأطباء عن عرض أساسي يؤكد الغصابة بالفيروس وهو تغير لون الشفاه، وفي حالة تغير لون شفاه المصاب للأزرق يمكنه التوجه إلى المستشفى على الفور.

ووفقا لصحيفة "Mirror"، أن تجول لون الشفاة غلى اللون الأزرق يؤكد إصابتك بفيروس كورونا كوفيد-19، وعلى الجميع مراقبة الصحة جيدا ومعرفة الاعراض التي تطرأ عليه وهل هي تؤكد الإصابة بالفيروس أم مجرد مرض عادي، حفاظا على صحة المصاب والأشخاص الأخرين من إنتقال المرض إليهم.

وأكدت هيئة الصحة العامة البريطانية، أن السعال الجاف المستمر، والحمى، هما علامتان تحذيريتان رئيسيتان، ويأتي بعد ذلك الصداع وفقدان التذوق والرائحة وتحول لون الشفاه إلى اللون الأزرق، وبهذا فيدل على تعرض المريض لالتهاب رئوي وهو أحد أهم اعراض الفيروس، التي تتطلب من المريض التوجه إلى المستشفى فورا.

والالتهاب الرئوي هو عبارة عن تورم في الأنسجة في إحدى الرئتين أو كليهما، وأعراضه هو تغير لون الشفاه والسعال وصعوبة التنفس، نتيجة نقص الأكسجين في الدم.

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