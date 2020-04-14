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شاهد.. أمين عام الفتوى: ثواب الصدقة لمتضرري كورونا أكبر من ثواب العمرة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمن كان في نيته العمرة هذا العام يمكنه إخراج الصدقة لمتضرري فيروس كورونا وهو ثوان أكبر من العمرة.

أضاف عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم الثلاثاء، أن الإنسان يجب أن ينظر إلى ما هو أولى من خلال التوجه إلى احتياج الإنسان، متابعًا أن الإنفاق في وقت العسرة ووقوع الصدقة في وقت احتياج الناس له ثواب كبير عند الله تعالى.

أوضح أن الإنسان دائمًا عند الله أولًا، مدللًا على قوله بأحد كبار الصالحين الذي كان ذاهبًا للحج ورأى فقراء وتوقف وأمر أصحابه أن يكفوا هذا الاحتياج ويعود مرة أخرى إلى بلده بعد أن أنفق المال الذي أعده للحج.

لفت إلى أن العمرة أصلًا معلقة والتوجه إلى الإنسان له ثواب كبير وسيعوض الله من يفعل ذلك بكل خير وسيجبر خاطر من يسد احتياج الناس.

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