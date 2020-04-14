بدء صرف مليار و385 مليون جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة"

اعتمدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لشهر أبريل 2020؛ في إطار خطة الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة التكدسات.





ويبلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 3 ملايين أسرة بما يشمل نحو 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر نحو مليار و385 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 4000 مكتب بريد.





وأكدت نيفين القباج أنه حرصًا على صحة المستفيدين من تكافل وكرامة، فقد اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات لتفادي تكدس وزحام المواطنين ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والتي تضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام.





وأضافت أنه قد تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة يومي السبت والأحد (18، 19) أبريل ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية نحو ٤٨٢ مليون جنيه.





وتابعت أنه بعدها يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة 903 ملايين جنيه، وهذا بخلاف 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج "الضمان الاجتماعي"، والذي سيتم تحويلهم إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي 2020- 2021 مع صدور قانون للدعم النقدي الموحد الذي يتضمن جميع أنواع الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.





وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في أبريل أكثر من 154 مليون جنيه يستفيد منها نحو 330 ألف أسرة.





أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر أبريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها نحو 124 مليون جنيه يستفيد منها نحو 270 ألف أسرة.





وفي المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في أبريل 115 مليون جنيه يستفيد منها 210 آلاف أسرة تقريبًا ثم محافظة سوهاج وخصص لها في أبريل 110 ملايين جنيه تقريبًا لعدد 140 ألف أسرة.



