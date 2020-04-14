مدير صندوق "تطوير العشوائيات" يكشف جهود مكافحة كورونا في مواقع العمل

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: إنه تم الانتهاء من التعامل مع 298 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة، ويعملون على استكمال العمل في باقي المناطق.





وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك مناطق سيتم الانتهاء منها في 2020، وبعض مشروعت سيتم استكمال العمل به في 2021، مثل منطقة مثلث ماسبيرو، وهذا ليس بسبب أزمة كورونا.





وأضاف أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو مشروع ضخم يستغرق 3 سنوات، حيث سيكون به أبراج تصل إلى 25 دور، لافتا إلى أن هناك مشروعات جديدة بدأوا العمل فيها مثل مشروع مدينة العبور الجديدة.





وأوضح أنهم اتخذوا عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخل مواقع العمل، حيث أنهم قللوا من كثافة العمال في مواقع العمل، وتوزيعهم على ورديات حتى لا يكون هناك تكدسات بما لا يؤثر بشكل كبير على توقيتات الانتهاء من المشروعات.



