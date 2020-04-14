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معهد روبرت كوخ الألماني: لم يتم احتواء كورونا بعد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلير، لرويترز، اليوم الثلاثاء، بأن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروسات كورونا الجديدة في ألمانيا في الأيام الأخيرة من المحتمل أن يكون بسبب الاختبارات الأقل خلال عيد الفصح، ولم يتم احتواء الانتشار بعد.

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروسات التاجية في ألمانيا ارتفع بمقدار 2.082 إلى 125.098، وهو ما يمثل رابع انخفاض يومي في عدد الحالات الجديدة.

ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنها بنسبة 170 إلى 2969. ويعد معدل الوفيات أقل بكثير من الدول الأخرى الأكثر تضررا، لكن لا تزال السلطات الألمانية حذرة من رفع القيود المفروضة على الحياة العامة.

وقال فيلير في مؤتمر صحفي دوري: "إننا نشهد تباطؤً.. لا يمكننا الحديث عن الاحتواء بعد - لا يزال لدينا أعداد كبيرة كل يوم."

وحث الألمان على الانتظار والبقاء منضبطين مع تدابير المسافات الاجتماعية، وقدر أن معدل تكاثر الفيروس أو انتقاله، الملقب بـ "R"، في ألمانيا كان حوالي 1.2 - وهذا يعني أن الشخص المصاب بالفيروس يصيب 1.2 آخرين في المتوسط.

وأضاف فيلير: "من مصلحتنا حقًا أن يكون معدل R هذا أقل من 1، أو عند 1. وهذا عامل مهم".

في التوصيات التي أرسلت إلى المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات يوم الاثنين، اقترح الأكاديميون أن الحياة العامة قد تعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي إذا تم استيفاء شروط معينة بما في ذلك استقرار معدل الإصابة عند مستوى منخفض.

وقد أغلقت ألمانيا المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية، وأغلقت العديد من الشركات للمساعدة في مكافحة الفيروس الجديد. وستناقش ميركل التوصيات مع الوزراء يوم الثلاثاء.

وفي يوم الأربعاء، ستعقد مؤتمرا بالفيديو مع رؤساء الوزراء لمناقشة مسار محتمل للخروج من الحظر وكيفية إدارة الركود المتوقع أن يسببه.

وفي الوقت نفسه، رفض وزير الاقتصاد بيتر التميير تحديد موعد لتخفيف القيود قائلا ان "الأيام القليلة المقبلة ستوضح الامور"، مضيفًا أن الحكومة كانت مدركة تمامًا لمخاطر رفع القيود في وقت مبكر جدًا بحيث لا يتعين عليها فرض إغلاق كامل لاحقًا.

وقال التميير: "إذا ظهر انطباع بأن هناك توافقا وتداخلا، فإن ذلك سيضر بالثقة في السياسة ويضر باستعداد الشعوب للانضباط والتعاون.. علينا أن نفكر في كل خطوة."

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