للمرة الثانية.. محافظة القاهرة تخلي العتبة والموسكي من الباعة الجائلين

أخلت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع قوات الشرطة، ميدان العتبة، ومنطقة الموسكى، من الباعة الذين تسللوا مرة أخرى، بعد أن كان تم إخلائهم منذ أكثر ضمن الاجراءات الوقائية لمنع لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ميدان العتبة، ورافقه اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائبه للمنطقة الغربية، والقيادات الأمنية لمديرية أمن القاهرة، وذلك لمتابعة رفع الباعة الجائلين.





وعاد الباعة أمس الاثنين، إلى منطقتي العتبة والموسكي، مرة أخرى للأرصفة، وذلك بعد أن تم إخلائهم منذ أسبوعين، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال العميد ماجد أحمد رئيس حي الموسكي، إن أجهزة الحي تشن حملة مكبرة، صباح اليوم، لرفع إشغالات الباعة الجائلين من منطقة العتبة، بعد عودتهم مرة أخرى.





وأضاف "ماجد" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الباعة عادوا إلى أماكنهم مرة أخرى، بعد إخلائهم من حوالي أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم.





وأكد رئيس حي الموسكي، أن إخلاء المنطقة سيستغرق يومين، لذلك قمنا بعمل حملة اليوم لإزالة جزء منهم ومازالت مستمرة حتى الآن، ثم حملة غدًا لرفع كافة الباعة من العتبة مرة أخرى.





وتابع رئيس الحي، الموضوع ليس سهلًا، نظرًا لكثافة الباعة وانتشارهم، موضحًا بأنهم ليس لهم مصدر رزق أخر، مشيرا إلى أن الدولة وفرت لهم أماكن في سوق الترجمان منذ سنتين ولكنهم رفضوا وحاليًا لا توجد اماكن لاحتوائهم.





ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".





اقرأ أيضا.. محافظة القاهرة تواصل هدم المباني المخالفة





وتواصل محافظة القاهرة، أعمال إزالة 6 عقارات مخالفة مقامة بدون ترخيص على جانبي محور ترعة الطواريء بحي السلام أول ضمن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.





وحضر الإزالة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.





وتأتى أعمال الإزالة فى إطار ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.