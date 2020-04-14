Advertisements

بعد خلافها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد تهنئ أحمد سعد على عمل جديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا:"انتظرو قريبا ؟".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الإعلامية ريهام سعيد"مبروك" وأضاف آخر"احنا دائمًا منظرينك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر ماشاءالله عليك بالتوفيق".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية "مامي كوسا"، والذي شارك فيها الفنان حسن الشافعي، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح هام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ 35 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلى يحدد سعر نجمه تمهيدا لبيعه

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عبدالحفيظ يرفض المساس براتبه في الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كواليس مامي كوسا (صور)

ريهام حجاج تكشف كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"

سعد رمضان يغني لفيروس كورونا "شو محجورين"

رامي صبري: "قعدة البيت دي هتجنن والله"

أحمد سعد يخطف أنظار متابعيه بهذه الكمامة

أحمد الشامي: "أنا وديجا وقفنا تحية لكل الأطباء والمساعدين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

11:00 ص

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

12:40 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي