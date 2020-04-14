بعد خلافها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد تهنئ أحمد سعد على عمل جديد

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شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا:"انتظرو قريبا ؟".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الإعلامية ريهام سعيد"مبروك" وأضاف آخر"احنا دائمًا منظرينك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر ماشاءالله عليك بالتوفيق".



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية "مامي كوسا"، والذي شارك فيها الفنان حسن الشافعي، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

