الهجرة: 3378 مواطنا مصريا عالقين فى الخارج

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن القواعد والجداول الخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج من خلال السفارات المصرية، موضحة أن عدد العالقين يصل لحوالى 3378 عالقا مصريا بالخارج.





وأكدت وزارة الهجرة، إلى أنه يتم التعرف على العالقين من خلال تأشيرة الخروج الخاص بهم، مؤكده أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.





وحددت وزرة الهجرة مفهوم العالق كما يلى:





من هو العالق؟





- كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى الدول





- المسافر بغرض السياحة





- المسافر فى رحلة علاج





- المسافر فى مهمة عمل





- المسافر لنشاط تجارى أوثقافى





- المسافر لحضور مؤتمر بالخارج





- شريحة الطلاب من أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم





يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد أكدت أنه منذ بداية ظهور أزمة كورونا المستجد، وتلقت الوزارة العديد من الطلبات من المصريين العالقين خارج مصر، للعودة إلى بلادهم مرة أخرى، مناشدة كل المصريين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التى يتواجدون فيها.





وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تعيد الآن العالقين من الخارج الذين يعملون فيزا، أى إقامة ليست ثابتة، مشيرا إلى أن هذه هى المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية هى إعادة المصريين المقيمين فى الخارج الذين لديهم إقامة لأن كل المصريين يريدون العودة لبلادهم بسبب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم.





ووجهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة إلى المصريين بالخارج قائلة: رفقا بالوطن، موضحة أن الدولة المصرية تسعى لإعادة كل المصريين المتواجدين فى الخارج ولكن لابد من الوعى بقدرة الدولة الاستيعابية، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج يتضمنون العديد من الشرائح والدولة تهتم بجميع المصريين فى الخارج.





خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.





تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.





الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية





وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.





وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.





وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.





وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.





ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.