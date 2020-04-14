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نجوم الفن يهنئون يوسف الشريف على مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
طرحت شركة "سينرجي" أمس البورمو الخاص بمسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف،وبمجرد مرور ساعات قليله على طرحه تصدر قائمة الأكثر بحثًا على موقع "تويتر".


وتفاعل عدد كبير من النجوم معه، متوقعين تحقيق مشاهدات عالية في شهر رمضان، وفي السطور التالية يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز تعليقات النجوم على البرومو:

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي البرومو الخاص بالمسلسل، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق علىى الفيديو قائلًا: "مبروك يا جو، شابوه على كل ثانية في التريلر".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري البرومو الخاص بالمسلسل، ووجهت رسالتها ليوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وعلقت قائلة: "ألف مبروك حبايبي".


نشوى مصطفى

كما حرصت الفنانة نشوي مصطفى على تهنئة يوسف الشريف قائلة: "ويوسف الشريف برومو المسلسل يخبل ويهبل ويجنن ويتفرد ويسبق بكام سنة لقدام".


محمد إمام

وحرص الفنان محمد إمام على تهنئته، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلًا: "ألف مبروك للنجم يوسف الشريف، جامد جدًا، مستني اتفرج عليه".


صلاح عبدالله

كما حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئة يوسف الشريف من خلال تعليقًا قام بكتابته على تريللر المسلسل: "شدني قوي..هشوفه وأركز معاه لو ليا عمر".

إنجي علاء

وحرصت زوجته السينارست واستايلست المسلسل إنجي علاء على تهنئته قائلة:" مبروك يا حبيبي ألف مبروك، لقد فعلناها".


مصطفى بسيط

نشر الفنان الشاب مصطفى بسيط، تغريدة كتب فيها: "مبررروك جامد الله أكبر بالنجااااح يا رب".


يشار أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف،سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف،إخراج ياسر سامي،إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف،عمرو عبد الجليل،محمود إمام،أحمد وفيق،سهر الصايغ،ناهد السباعي،محمود الليثي، ومجموعة مميزة من النجوم.

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