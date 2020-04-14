ملحن يعزف موسيقى لأطباء مستشفى عزل الإسماعيلية وممرضة تغني

كشف الملحن إسلام الصياد، عن تفاصيل تقديمه عزفا ووصلات موسيقية، أمام إحدى مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، موضحا أن أحد الأطباء هو من طلب منه أن يقدم وصلة موسيقية أمام المستشفى دعما لأصدقائه الأطباء، وتخفيفا عنهم.





وأشار "الصياد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم فوجئوا بحجم التفاعل معهم، وأنه ظل يعزف لمدة ساعة أمام مستشفى العزل، وتوقف عن العزف بسبب استقبال المستشفى حالتين، وكان لا بد من إخلاء المكان.





وأضاف أن إحدى الممرضات غنت معه في أثناء عزفه، معقبا: "فوجئت بها.. ودي أقل حاجة نعملها للأطباء".



