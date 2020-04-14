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روسيا: لن نطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات في مواجهة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات البنوك والمالية والطاقة الروسية بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وفي الوقت نفسه، حذرت السلطات في موسكو من أن العاصمة الروسية قد تنفد من أسرة المستشفيات لعلاج التدفق المتزايد لمرضى الفيروس الجديد في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة على الرغم من الجهود المحمومة للحصول على المزيد من الأسرة.

سارعت موسكو، المنطقة الأكثر تضررا من روسيا، إلى إعادة تشكيل المستشفيات لعلاج مرضى الفيروس الجديد وجعلت آلاف الأسرّة الجديدة متاحة. لكن اوضح المسؤولين إن ذلك قد لا يكون كافيا.

وقالت إدارة الصحة في مدينة موسكو: "... يتوقع مقر العمليات أنه على الرغم من إدراج عدد متزايد من العيادات الحكومية والفيدرالية والتجارية، فمن الممكن حدوث نقص في الأسرة في المستشفيات التي أعيد تطويرها في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".

ارتفعت الإصابات المؤكدة الجديدة في العاصمة الروسية بمقدار 1489، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 13002. يتلقى حوالي 6000 من سكان موسكو العلاج في المنزل.

وقال مركز الاستجابة للفيروس التاجي في البلاد إن عدد حالات الإصابة على الصعيد الوطني زاد بمعدل يومي قياسي بين عشية وضحاها، ليصل العدد الإجمالي لروسيا إلى 21102، وتوفي 170 شخصًا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في موسكو إنها قررت إعادة تشكيل 24 مستشفى أخرى بالنظر إلى الوضع وتعتزم توفير 21 ألف سرير في غضون الأيام العشرة المقبلة.

وقالت نائبة عمدة موسكو اناستازيا راكوفا يوم الجمعة ان عدد الحالات يرتفع مع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

"إلى جانب ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة، ازداد العبء على الرعاية الصحية في العاصمة بشكل كبير. قالت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف لدينا تعمل الآن بأقصى طاقتها".

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