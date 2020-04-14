بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الأكاديمية الوطنية للتدريب"

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، في عدة مجالات، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





وأوضح "العصار" أن الهدف من توقيع البروتوكول، هو قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ مشروعات لصالح الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث سيتم على سبيل المثال تقديم الاستشارات الهندسية وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للمبانى والطرق داخل الأكاديمية.





ونوه بأنه سيتم توريد سيارات الركوب والنقل الجماعي، توريد وتركيب كافة الأنظمة الإلكترونية واحتياجات الأكاديمية من المعدات والأجهزة والآلات وتجهيز قاعات التدريس والمعامل بأحدث الوسائل التكنولوجية والوسائل التعليمية المختلفة.





ولفت إلى أنه سيتم أيضًا توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية بطاقات مختلفة، توريد موفرات المياه الذكية وأنظمة كاميرات المراقبة والتأمين للمنشآت وغرف التحكم وشبكات الإطفاء والإنذار وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي.





من ناحيتها أوضحت دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، رؤية الأكاديمية كونها محفز فكري للتنمية البشرية حيث تقدم حلولًا وابتكارات إبداعية لقادة المستقبل.





وأوضحت أن الأكاديمية تهتم بتقديم حلول مبتكرة فى مختلف التخصصات، وفقًا لمناهج ومعايير عالمية لتنمية مهارات القيادة لدي الشباب بما يؤهلهم للقيادة من خلال نظم وبرامج علمية الأمر الذى يؤدي إلى تطوير وتحديث وتنمية المجتمع في المجالات المختلفة.





وأعربت عن ثقتها في النجاح في تنفيذ بنود هذا البروتوكول حيث يتوفر للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وتدريبية متميزة وكذا يتوفر كفاءات بشرية مدربة على أعلى مستوى.



