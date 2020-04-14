ليفربول يستهدف ضم مبابي كبديل لساديو ماني

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن ليفربول حددت كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان كبديل محتمل لساديو ماني خلال الصيف المقبل.





زعمت التقارير الأخيرة أن ريال مدريد اتصل بممثلي السنغالي ساديو ماني بشأن ضمه ، ومن المفترض أن يحصل ليفربول على 150 مليون جنيه إسترليني إذا قرروا بيعه.





ووفقًا لصحيفة The Sun ، أن من الممكن أن يتطلع ليفربول إلى التعاقد مع مبابي إذا انضم ماني إلى فريق ريال مدريد.





ويشير التقرير إلى أن صفقة ليفربول المربحة مع شركة نايكي يمكن أن تعزز فرصهم في التعاقد مع مبابي ، الذي سجل 18 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة لباريس سان جيرمان هذا الموسم.





يذكر ان تمكن مبابي من تسجيل 90 هدفا في 120 مباراة باريس سان جيرمان في جميع المسابقات مع منذ وصوله من موناكو ، هو متعاقد معه حتى 2022.