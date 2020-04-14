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المغرب يسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصحية المغربية، سجلت 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 1838.

                                     

وكانت السلطات الصحية بالمغرب، قد أعلنت تسجيل ثلاث وفيات وعشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

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فيروس كورونا المغرب ارتفاع عدد الاصابات

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