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التخطيط تطالب فايلر بالعفو عن المغضوب عليه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:59 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بمنح المغضوب عليه فرصة جديدة داخل جدران القلعة الحمراء.

وترغب إدارة التخطيط، في عودة صالح جمعة لاعب الفريق، لحسابات الجهاز الفني وتقريب وجهات النظر لاحتياج الفريق إلى خدماته بالمرحلة المقبلة.

وأكدت لجنة التخطيط، أن اللاعب بات في حالة من الالتزام خاصةً أنه لم يتغيب عن تدريباته قبل توقف النشاط الرياضي، وملتزم بالحجر الصحي في الوقت الحالي، وأبدى اعتذاره أكثر من مرة.

وكان فايلر، طالب برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أعلنه بشكل واضح خلال مؤتمر صحفي، نظرًا لعدم التزام اللاعب بتعليماته.

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