من بينهم صفقة الزمالك.. 6 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

بدأ النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية في البحث عن بديل مناسب لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق بعد قرار رحيله عن النادي.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن يوم السبت الماضي 11 أبريل رسميا التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف مسئولو القلعة الحمراء حتى الآن 6 لاعبين لضم أحدهم لتعويض أحمد فتحي في الموسم القادم بالفريق.

والأسماء الستة المتواجدة على طاولة الأهلي حتى الآن هم كل من وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي ورجب بكار ظهير بيراميدز وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وعلي فوزي نجم إنبي وكريم العراقي ظهير المصري.

كما يوجد اتجاه داخل الأهلي لإعادة باسم علي ظهير الفريق والمعار لصفوف نادي الجونة لتعويض أحمد فتحي.

وسيحسم مسئولو القلعة الحمراء ملف بديل فتحي بشكل نهائي خلال الفترة القادمة بعد دراسة كل الأسماء المطروحة وعرضها على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي.