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إيران.. انخفاض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ، الأسبوع الماضي ، عن استئناف الأنشطة التجارية "منخفضة المخاطر" وسط مخاوف اقتصادية بعد أن أدخلت البلاد تدابير إبعاد اجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس التاجي الجديد.

صرحت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران أبلغت عن أقل من 100 حالة وفاة في 24 ساعة - وهو أقل عدد من الوفيات في شهر واحد. حتى اليوم، يوجد في دول الشرق الأوسط ما مجموعه 4،683 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، للصحافيين: "نحن من رقمين لأول مرة في الشهر، مع 98 حالة وفاة، وهو أمر مؤسف بالطبع. عدد الوفيات الجديدة ارتفع الى 4683"، كما أوردت وكالة "رويترز".

أكدت إيران 1،574 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 74،877. ومن بين هؤلاء، شفي 48129 مريضاً بشكل كامل.

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