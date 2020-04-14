إيران.. انخفاض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في 24 ساعة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ، الأسبوع الماضي ، عن استئناف الأنشطة التجارية "منخفضة المخاطر" وسط مخاوف اقتصادية بعد أن أدخلت البلاد تدابير إبعاد اجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس التاجي الجديد.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ، الأسبوع الماضي ، عن استئناف الأنشطة التجارية "منخفضة المخاطر" وسط مخاوف اقتصادية بعد أن أدخلت البلاد تدابير إبعاد اجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس التاجي الجديد.