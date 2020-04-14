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برشلونة يحدد "بديل" لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:32 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

وضع إدارة نادي برشلونة الإسباني بديلًا حال فشل التعاقد مع لاتورو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن أن أليكسندر إسحاق لاعب ريال سوسيداد الإسباني هو الخيار الأول لإدارة برشلونة حال فشل التعاقد مع مارتينيز.

 

وأشارت إلى أن برشلونة تواصل مع إسحاق وأخبره برغبة النادي في التعاقد معه بسبب تعنت إنتر ميلان في بيع مارتينيز للانتقال إلى قلعة كامب نو.

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