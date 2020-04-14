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ضبط طن و200 كيلو منظفات صناعية مجهولة المصدر في كفرالشيخ

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:32 م
المضبوطات
المضبوطات
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المشكلة من الجهات الرقابية مُمثلة في إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة التفتيش الصيدلي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

وجاء ذلك لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمنافذ والأسواق، في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة التفتيشية من ضبط صاحب مصنع أدوية طبية، غير مرخص لإنتاج الأدوية من مواد خام مجهولة المصدر، بحوزته ما يزيد على 2 مليون و300 ألف قُرص مختلفة الألوان والأشكال، و20 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة، و90 كجم مواد خام لوازم الإنتاج مجهولة المصدر.

وضبط بداخل المصنع 13 قالب تصنيع لتشكيل العقاقير الطبية، وكميات كبيرة من الاستيكرات لأدوية مقلدة وأخري غير مسجلة بوزارة الصحة، و5 آلاف قرص مغلف في شرائط وعبوات مُعدة للبيع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتحفظ علي صاحب النشاط وتسليمه لمركز الشرطة رفقة المحضر المحرر بالواقعة تحت رقم 227 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجارى الاستمرار فى تكثيف الحملات والمتابعة.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط 1210 كجم منظفات صناعية مجهولة المصدر ومن دون فواتير دالة عليها، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة رقم 5540 مركز شرطة البرلس.

وتحرر محضر لصيدلية بها أدوية مستوردة من دون فواتير، وعدم وجود مدير مسئول للصيدلية وأن الذي يمارس المهنة طبيب بيطري، وتم غلق الصيدلية لعدم وجود مدير مسئول، كذا ضبط 26 عبوة بدون بيانات و50 كمامة بدون فواتير داخل صيدلية، وتم التحفظ علي المضبوطات وتم غلق الصيدلية وتحرير محضر. 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية.

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مصنع مخالف مستلزمات طبية شن حملة حملة

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