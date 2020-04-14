طلب إحاطة لفرض حظر تجول كامل من الخميس إلى الثلاثاء المقبل

تقدم المستشار حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار ازدحام المواطنين بالأسواق العامة، رغم إعلان العمل بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وطالب "بسيوني" في طلب الإحاطة اليوم الثلاثاء، بضرورة فرض حظر تجوال كامل في الأيام المقبلة بدءا من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل والتي يتخللها أيام عيد القيامة وشم النسيم.





وقال "بسيوني": إن ما شهدته الأسواق العامة الأيام الماضية، لاسيما سوق العتبة ومنطقة وسط البلد وكذلك الأسواق العامة بالمحافظات، تنذر بوقوع كارثة كبرى، في عدد الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، في ظل عدم المبالاة من بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتهاون بعض رجال الضبط القضائي بأجهزة المحليات.





وأشار إلى وجود مخالفات كبيرة من جانب مختلف طوائف الشعب، للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، حيث تمتلئ الشوارع والأسواق بالمواطنين بدون كمامات أو أي إجراءات وقائية، وهو ما تم رصده عبر عدد من الصفحات على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.





وأضاف أن هناك عدد من المواطنين انتابهم شعور بالملل في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية، ليقرروا النزول وممارسة حياتهم الطبيعية، رغم التحذير من جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالتباعد والمكوث في المنازل، وهو أمر يوصف بعدم المسئولية، خاصة مع قرب التعافي من الفيروس.





وحذر من التهاون في التعامل مع الأمر، حتى لايكون هناك كارثة، واستشهد بمقولة "معظم النار من مستصغر الشرر".





وأكد أن كما أن هناك مسئولية على المواطنين وكذلك مسئولية على أجهزة الدولة التى عليها تطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات الإحترازية في الأسواق والمناطق العامة، لمنع أي زحام أو تجمعات من شأنها زيادة انتشار الإصابة بالفيروس.





كما حذر من ازدحام أيام أعياد القيامة وشم النسيم، الأسبوع المقبل، حيث استعد عديد من المواطنين بحجز المصايف لقضاء الإجازة بدءًا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم شم النسيم، ومن المتوقع أن تشهد أيام الأعياد ازدحاما كبيرا من المواطنين في الحدائق والمنتزهات والشواطئ والمصايف والأماكن العامة.





النائب طالب بتعامل استثنائي من الحكومة مع تلك الأيام، حتى لا يكون هناك كارثة في زيادة نسبة انتشار الفيروس خلالها، مطالبا بفرض حظر تجوال كامل خلال تلك الأيام، بدءا من يوم الخميس وحتى الثلاثاء عقب انتهاء عيد شم النسيم، لمنع أي مواطنين من النزول إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ أو المصايف.



