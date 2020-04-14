إحباط ترويج مليون قرص طبي مجهول المصدر في الدقي

في ضربة أمنية... أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية ترويج كميات كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بمنطقة الدقي، وسط الجيزة.





كانت أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عن قيام المدير المسئول عن مخزن سرى غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وكميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وعُثر على مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى، نتيجة لسوء التخزين "كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى،(100000) قرص أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، (30000) قرص مخدر.





كما عُثر على (2778) عبوة وقطعة مستلزمات طبية، عبارة عن (1228 عبوة كحول مطهر، 1500 قطعة جوانتي، 50 قطعة كمامة) قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق، وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بها.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الإتجار بالسلع مجهولة المصدر وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





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أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بيع 3720 قطعة ادوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، في السوق السوداء، بعد ضبطهم داخل محل حدايد وبويات، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده ضبط "جبالي.ر.ج.ف"، 34 سنة، صاحب محل حدايد وبويات وأدوات كهربائية "بدون ترخصيص، بدائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغضش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة.





وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبة، 630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس، مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، 100 لفة خرطوم كهرباء، 420 عبوة معبأة سيلكون لاصق، لون صبغة، دهان.



