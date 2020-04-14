تعثر مفاوضات بايرن ميونخ لتمديد عقد حارسه نوير

شهدت المفاوضات بين بايرن ميونخ والحارس الألماني المخضرم مانويل نوير لتمديد عقد الأخير، تطورات خطيرة في الساعات الماضية.

وكشفت مجلة كيكر الألمانية أن الحارس الدولي الذي ينتهي عقده الحالي مع البافاري في يونيو 2021، ليس راضياً عن تسريب تفاصيل المفاوضات مع الإدارة الى وسائل الإعلام.





ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماماً، وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر الحارس البالغ 34 عاماً "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.





وأشارت المجلة إلى أن الرغبة في استئناف المفاوضات ضعيفة للغاية، قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى شهور قبل اتخاذ قرار نهائي، هناك تصلب في المواقف حالياً".





ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعداً للذهاب الى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى 37 من عمره وليس أكثر من ذلك.





يضاف إلى ذلك أن وكيل أعمال نوير، توماس كروث، طلب لموكله راتبا قدره 20 مليونا سنويا، وهو أكثر مما عرضه بايرن.



