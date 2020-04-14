وكالة فرنسية: وفيات فيروس كورونا في العالم تتجاوز عتبة الـ 120 ألف

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وفيات فيروس كورونا في العالم تجاوزت عتبة الـ 120 ألف.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قد أشارت إلى أن الإصابات بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم تجاوزت مليوني إصابة حول العالم

واحتلت الولايات المتحدة، المرتبة الأولى عالميًا من حيث أعداد الوفيات لديها، لتتجاوز بذلك أسبانيا التي تعتبر من أكثر الدول تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان الصينية، ثم انتقل بعدها إلى مختلف دول العالم، وأصاب حوالي مليون و923 ألف شخص، وقتل نحو 120 ألف شخص.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.