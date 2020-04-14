وزير القوى العاملة: رفضنا 500 طلب من غير مستحقي منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، وشدد على ضرورة ضمان كافة الإجراءات الاحترازية لصرف المنحة من دون أي أضرار تقع على العمالة.





وأكد "سعفان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص نحو 4000 آلاف فرع لمكاتب البريد، و600 مدرسة، و1100 منفذ للبنك الزراعي المصري لصرف المنحة لتخفيف حدة التزاحم، وأن المتوسط 100 مواطن يصرف من الفرع الواحد خلال اليوم.





وتابع وزير القوى العاملة، أن المواطن أصبح لديه وعي كبير بخطورة فيروس كورونا، وظهر ذلك أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.





وأورد " تفاجئنا بمشكلة في أول أيام صرف المنحة بخروج مجموعة من الشائعات تتردد حول التوجه لأماكن معينة لصرف المنحة ومن بينها البنك الأهلي بهدف إحداث بلبلة داخل المجتمع المصري".





وناشد الوزير، المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات والرجوع للمصادر الرسمية متمثلة في موقع الوزارة وموقع رئاسة الوزراء.





ولفت "سعفان"، إلى أن شروط الحصول على المنحة تتمثل في العمالة غير المنتظمة مثل المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر، ويضاف إليها عمالة المياومة، وهؤلاء العمال ليس لهم أي ميزة تأمينيه وليس لهم معاش أو ميزة تضامنية، وهذه هي الفئة الأولى بالرعاية لكونها ليس لديها أي مصدر دخل.





وأوضح أنه تم ملاحظة تسجيل أسماء أشخاص متوفين وأسماء أطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن المتقدمين للحصول على المنحة وصلوا لـ 2 مليون مواطن، والمستحقين بينهم 1.5 مليون مواطن فقط سيتم صرف المنحة لهم، وتم رفض باقي الطلبات.





وأردف وزير القوى العاملة، أنه تم تقسيم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة على مدار 4 أيام، مشددًا على ضرورة عدم توجه المواطنين للصرف إلا عقب إرسال رسالة له عبر هاتفه للتأكيد على انه مستحق للمنحة، وتحديد موعد التوجه للصرف والمكان المحدد.



