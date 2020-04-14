Advertisements

الزراعة تناشد المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:39 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المواطنين بعدم تخزين السلع الغذائية حتي لايتعرضوا للابتزاز وجشع التجار.

وأعلنت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية أزمة كورونا وكل قطاعات ووزارة الزراعة تعمل وتبذل جهودًا على كافة الأصعدة سواء في الإنتاج الزراعي والحيواني لتوفير الغذاء أو في مجال تطهير المؤسسات الحكومية مجانًا للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أنه وصل عدد المنشآت الحكومية التي تم تطهيرها أكثر من 20 ألف منشأة، مضيفة أن الوزارة قامت بجهود كبيرة في منع دخول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود من خلال الحيوانات الحية واللحوم المستوردة من الخارج عبر المطارات والموانئ والمحاجر والمنافذ البرية.

خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.

تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.

الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية

وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.

وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم. 

وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.

وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.

ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة تخزين سلع بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفجر السلع

أخبار تهمك

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

التخطيط تطالب فايلر بالعفو عن المغضوب عليه

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ أقل من ساعتين

تصريح هام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ ساعتين

"عبد الحفيظ" يحذر "رباعي" الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

من بينهم صفقة الزمالك.. 6 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فتوى جديدة بشأن صيام رمضان في ظل انتشار كورونا (فيديو)

مساعد وزيرة التخطيط: تنوع الاقتصاد يقلل من تأثير الأزمات (فيديو)

خالد أبوبكر يهدد باللجوء للنائب العام على الهواء "فيديو"

معلقا على زحام المصريين.. عمرو أديب: واخدين عقار ضد كورونا (فيديو)

خلية الأزمة الأمريكية: دراسة تخفيف إجراءات العزل والإغلاق (فيديو)

جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا تجاوزت المليونين حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

12:40 م

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

12:44 م

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي