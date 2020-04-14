Advertisements

التحريات تكشف سبب حريق شقة في المعادى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:40 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن ماسا كهربائيًا بإحدى الوصلات سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وجود شبهة جنائية، حيث أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين حدوث بعض التلفيات بمحتوياتها، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة الذي لم يتهم أحدا

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الصف

ومن ناحية أخرى تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، فيما انتدبت الأدلة الجنائية، لفحص الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن الحريق شب نتيجة لماس كهربائي، ولم يسفر عن أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت غرفة عمليات نجدة محافظة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المتواجد به الشقة، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وفى سياق اخر تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة وكشفت التحقيقات، أن الحريق نتيجة لماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وانتدبت النيابة، في وقت سابق، الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة الوراق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وبذلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقة حريق بوابة الفجر المعادي الفجر التحريات

أخبار تهمك

"عبد الحفيظ" يحذر "رباعي" الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

تصريح هام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

التخطيط تطالب فايلر بالعفو عن المغضوب عليه

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

فايلر يُبلغ عبدالحفيظ بقراره الجديد ضد فتحي وعاشور

منذ ساعتين

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 23 ساعة

من بينهم صفقة الزمالك.. 6 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالجيزة

النيابة تحقق في حريق مصنع أخشاب بأكتوبر

ننشر المعاينة الأولية لاحتراق شقة ومصرع 4 أشخاص فى فيصل

دفن جثة أب وأطفاله الـ٣ المختنقين في حريق شقة فيصل

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة سكنية بالعجوزة

التحقيقات تكشف تفاصيل حريق شقة في الصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

12:40 م

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

12:44 م

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي