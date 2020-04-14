التحريات تكشف سبب حريق شقة في المعادى

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن ماسا كهربائيًا بإحدى الوصلات سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وجود شبهة جنائية، حيث أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين حدوث بعض التلفيات بمحتوياتها، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة الذي لم يتهم أحدا





البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.





نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الصف