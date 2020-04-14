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محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف منحة الـ 500 جنيه لـ100 ألف مواطن

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:42 م
المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة يومية لمقار صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا‪.‬

وأشار "راشد" إلى أنه تم توفير سبل الراحة كافة والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقي صرف المنحه والذي يصل عددهم إلى 100 ألف مواطن بالمحافظة.

وحرص المحافظ في ثاني أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة، على تفقد مكتب بريد زنين ومعهد فتيات العلي بحي بولاق الدكرور، والبنك الزراعي بجنوب الجيزة، ومكتب بريد منيل شيحة بمركز أبو النمرس، ومكتب بريد منى الأمير بالحوامدية، للاطمئنان على انتظام صرف المنحة وعدم وجود أي تجمعات.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد والمدارس قبل التأكد من وصول رسالة علي المحمول من وزارة القوي العامله تفيد باستحقاقهم للصرف وذلك منعاً للإزدحام والتكدسات‪.‬

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمة الإنترنت من دون أي انقطاعات حيث تلاحظ تواجد مواطنين لم تصل إليهم الرسالة متواجدين مما يتسبب في تعطيل حصول المستحقين على المنحة.

‬ووجه "راشد" مسئولي صرف المنح بعدم الانصراف إلا بعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين بالمقار.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، رافقه خلالها هند عبد الحليم، وإبراهيم الشهابي، واللواء علاء بدران، السكرتير العام ورؤساء أحياء بولاق الدكرور وجنوب‪ .‬

واطمأن "راشد" خلال الجوله على التزام الأحياء والمراكز، بتوفير سبل الراحة للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسٍ للجلوس في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين المستحقين للمنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة، والبالغة 500 جنيه، بعدم التوجه لصرف الاستحقاقات من مقار البنوك أو مكاتب البريد، إلا بعد أن تصلهم رسائل على هواتفهم المحمولة التي تم تسجيلها مسبقا أثناء تسجيل البيانات تفيد باستحقاقهم الحصول على المنحة وتحدد موعد ومكان الصرف لهم.

وتقسم وزارة القوى العاملة، المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف، للتسهيل على المواطنين ولضمان عدم وجود أي تجمعات بمقار الصرف في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 

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