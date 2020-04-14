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تقارير.. فرنسا تدرس عودة الدوري في يونيو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
وكالات
ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية، نقلاً عن وثائق من منظمي دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن فرنسا تناقش استئناف المسابقة في 3 أو 17 يونيو وإن كان الموعد الثاني هو الأرجح.

قال تقرير الصحيفة: "إذا تم استئناف الدوري في 17 يونيو سيكون كل فريق في حاجة لخوض مباراة كل ثلاثة أيام حتى يمكن استكمال الموسم بحلول 25 يوليو ثم إقامة المواجهات الفاصلة للصعود والهبوط بحلول الثاني من أغسطس.

وقالت الصحيفة أيضاً إن أعضاء رابطة الدوري صوتوا يوم الجمعة على تأخير انطلاق الموسم المقبل لمدة أسبوعين، وحتى 23 أغسطس لكن يبقى هذا القرار في حاجة إلى تصديق من الاتحاد الفرنسي للعبة.

ووفقاً للوثيقة، فإن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيين سيقام في 27 يونيو بينما سيقام نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وأولمبيك ليون في 11 يوليو.

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