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ماذا قدم سيراميكا في المجموعة الثانية بالقسم الثاني؟

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
تشهد منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، منافسه نارية، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالي 2019-2020.

ويتصدر فريق سيراميكا المجموعة بقيادة هيثم شعبان ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 32 نقطة، جمعهم من الفوز في 8 مباريات، منهم 4 مباريات على ملعبه ومثلهم خارج ملعبه ، وتعادل في 8 مباريات أيضا، منهم 3 تعادلات على ملعبه، مقابل 5 بالخارج، وتلقى سيراميكا الهزيمة في مباراة وحيده كانت على ملعبه أمام فريق بتروجت.

سجل لاعبي سيراميكا 21 هدف بواقع 10 هدف على ملعبه، مقابل 11 هدف بالخارج، واستقبل سيراميكا في مرماه 11هدف، منهم 5 داخل ملعبه، مقابل 6 بالخارج.

ويبقى لفريق سيراميكا 5 في مباريات في حالة عودة النشاط، إذ سيلاقي كوكاكولا، ثم يخرج للقاء منتخب السويس ، ويواجه النجوم، ،ثم يلعب مع فريق المريخ في بورسعيد، ويختتم سيراميكا الموسم على ملعبه بمواجهة جمهورية شبين.

هدافي فريق سيراميكا

1- أحمد غنيم 8 أهداف
2- شادى محمد 6 أهداف
3- عبد الله بيكا هدفين
4- محمد جمال هدفين
5- عاشور الأدهم هدف
6- محمد حسانيه هدف
7- محمد شاهين هدف

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بنروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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