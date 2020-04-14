غلق شواطئ مرسى مطروح لمنع التجمعات بشم النسيم

ووجه المحافظ، رؤساء المدن بالمحافظة، بمنع التجمعات نهائيا خاصة بمدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح، وإعادة التنبيه على جميع إدارات القرى والفنادق السياحية في نطاق المحافظة، بعدم السماح بوجود أية تجمعات داخل القرى السياحية والالتزام التام داخل الوحدات.



وشدد على عدم السير داخل القرى في أثناء فترة الحظر من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحًا، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي، تتخذها محافظة مطروح للحد من انتشار فيروس كورونا، وطبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



وطالب محافظ مطروح، بمتابعة تطبيق الالتزام بغلق الشواطئ الخاصة والعامة تمامًا طوال اليوم، وكذلك غلق جميع المقاهي والكافيهات والكافيتريات والملاهي والنوادي غلق كامل على مدار اليوم.

كما طالب بالتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ، والتأكيد على اتخاذ التدابير والكشف بالماسح الحراري على القادمين بمدخل المحافظة، وبوابات تحصيل الرسوم.



ونوه "شعيب"، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات، لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في المشروعات بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حفاظا على سلامة المواطنين.



وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية السكرتير العام المساعد، ومدير عام مديرية الإسكان، ومدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، ومدير الشئون الاقتصادية، للمرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.





تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.





الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية





وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".





وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.





وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.





وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.





وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.





ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات

وجاء ذلك لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالمنشآت، والتأكيد على ارتداء العاملين للكمامات الوقائية ومهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت، وذلك بالتنسيق مع أقسام الشرطة، لاتخاذ ما يلزم قانونا على من يخالف هذه القرارات.