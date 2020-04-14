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محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:51 م
الحملة
الحملة
ريهام على
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة بقرية منشاة عبد الله التابعة لمركز الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظه الفيوم، أن الحملة تمكنت من إزالة برجين بمساحة 400 متر بقرية منشاة عبد الله بالقرب من معهد الصفوه الأزهري بمدينة الفيوم بزمام حوض دله نمره 10، لافتًا الى إزالة أسوار على مساحة 175 متر مربع، فضلًا عن إزالة عقار مخالف على مساحه 350 متر مربع، بجانب إزالة ملعب مخالف على مساحه 1050متر مربع، مشيرًا ان هذه المخالفات للمباني تقع على الاراضي الزراعيه.

وخلال الحملة، أشار محافظ الفيوم أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار القانون ارساءً لهيبة الدولة، مضيفًا أن تلك الحملات مستمرة في كافة أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.

شهد الحملة اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والمهندس ايمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء علاء قنديل مساعد مدير امن الفيوم للأمن العام، والعقيد أسامه غريب مدير ادارة مرور الفيوم والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة والأستاذ احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والأمنيه بالمحافظة.

متابعة منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كما تفقد المحافظ عددًا من منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة التى بدأ صرفها اليوم بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالإضافة إلى 7 مدارس تم تجهيزها بدلًا من مكاتب البريد المزدحمة. 

وبدأ محافظ الفيوم جولته الميدانية لمتابعة منافذ صرف المنحة، بتفقد فرع البنك الزراعى المصرى بمنطقة لطف الله، بحضور الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حيث اطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتوزيع الكمامات وأماكن الانتظار التى تم تجهيزها. 

كما تفقد "الأنصارى" أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الأشخاص، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين. 

وأكد محافظ الفيوم، أنه تم تجهيز أماكن انتظار بالمدارس ومكاتب البريد وفروع البنك الزراعى، التى تم اختيارها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم، كما يتم مراعاة آليات الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج، تجنبًا لحدوث أى تزاحم أو تكدس.
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)
محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة الأبراج المخالفة (صور)

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الكلمات المفتاحية

منحة غير منتظمة حملة بوابة الفجر الفيوم الفجر الأبراج المخالفة

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