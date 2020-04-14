حجز مدير محطة بنزين بتهمة بيع مواد بترولية مدعومة

قررت نيابة النزهة حجز مدير محطة وقود 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لقيامه بالاستيلاء على 183 ألف جنيها قيمة بيع مواد بترولية بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.





البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب محطة وقود لاستيلائه على 183 ألف جنيها قيمة بيع مواد بترولية في النزهة.





وكانت حملة تموينية، ضبطت المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه في الدفاتر وتجميعه كمية قدرها (25،900 لتر "بنزين 80– 92– سولار") للإتجار بها في السوق السوداء، قدرت بمبلغ (183،150) جنيهًا تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط 1153 قضية تموينية