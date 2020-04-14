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طلب إحاطة بشأن أدوات الوقاية من كورونا في المواصلات
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:54 م
دينا إبراهيم
تقدمت الدكتورة هالة حسن موسى، عضوو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الداخلية والنقل والمواصلات، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للرقابة على استخدام المواطنين أساليب الوقاية كالكمامات والجاونتي عند ركوب القطارات والمواصلات العامة والنقل الجماعي عن طريق شرطة النقل والمواصلات، وأي تجمعات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت النائبة، في طلب الإحاطة اليوم الثلاثاء: إنه خلال فترة زمنية وجيزة انتشر فيروس كورونا في كافة دول العالم، وصنفته منطمة الصحة العالمية وباءً، بعد تفشيه وإصابته الملايين من الأشخاص كما أودى بحياة عشرات الآلاف من الحالات المصابة.
وأضافت أنه لا يوجد حاليًا دواء محدد للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن توجد العديد من الخطوات التي لا بد من اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، ومنع انتشاره عن طريق بعض الاستخدامات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر استخدام المناديل الورقية أو الكمامات ووضعها على الفم والأنف عند العطس أو السعال مع مراعاة التخلص منها بشكل آمن.
ونوهت بأن تلك الاستخدامات تضمن عدم انتقال العدوى الفيروسية للأشخاص الأخرين.
وطالبت بالابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، وأن تزيد المسافة بين الأشخاص وبعضهم البعض عن ثلاثة أمتار، والابتعاد عن مخالطة الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض تشير إلى إصابتهم بأى من أمراض الجهاز التنفسى كالإنفلونزا ونزلات البرد، وتجنب الاقتراب الشديد منهم للوقاية من الإصابة بالعدوى.
ولفتت إلى ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات للتأكد من استخدام المواطنين إجراءات الوقاية في ظل عدم القدرة على تباعد الأشخاص عن بعضهم البعض في وسائل النقل العامة كالقطارات والمترو وغيرها، فضلا عن عدم معرفة الأشخاص المصابين والذين قد لا تظهر عليهم أعراض المرض إلا متأخرًا.
خروج 41 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.
تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.
الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية
وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لللاطئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.
وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.
وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.
وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.
ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات
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