طلب إحاطة بشأن أدوات الوقاية من كورونا في المواصلات

تقدمت الدكتورة هالة حسن موسى، عضوو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الداخلية والنقل والمواصلات، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للرقابة على استخدام المواطنين أساليب الوقاية كالكمامات والجاونتي عند ركوب القطارات والمواصلات العامة والنقل الجماعي عن طريق شرطة النقل والمواصلات، وأي تجمعات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقالت النائبة، في طلب الإحاطة اليوم الثلاثاء: إنه خلال فترة زمنية وجيزة انتشر فيروس كورونا في كافة دول العالم، وصنفته منطمة الصحة العالمية وباءً، بعد تفشيه وإصابته الملايين من الأشخاص كما أودى بحياة عشرات الآلاف من الحالات المصابة.





وأضافت أنه لا يوجد حاليًا دواء محدد للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن توجد العديد من الخطوات التي لا بد من اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، ومنع انتشاره عن طريق بعض الاستخدامات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر استخدام المناديل الورقية أو الكمامات ووضعها على الفم والأنف عند العطس أو السعال مع مراعاة التخلص منها بشكل آمن.





ونوهت بأن تلك الاستخدامات تضمن عدم انتقال العدوى الفيروسية للأشخاص الأخرين.





وطالبت بالابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، وأن تزيد المسافة بين الأشخاص وبعضهم البعض عن ثلاثة أمتار، والابتعاد عن مخالطة الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض تشير إلى إصابتهم بأى من أمراض الجهاز التنفسى كالإنفلونزا ونزلات البرد، وتجنب الاقتراب الشديد منهم للوقاية من الإصابة بالعدوى.





ولفتت إلى ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات للتأكد من استخدام المواطنين إجراءات الوقاية في ظل عدم القدرة على تباعد الأشخاص عن بعضهم البعض في وسائل النقل العامة كالقطارات والمترو وغيرها، فضلا عن عدم معرفة الأشخاص المصابين والذين قد لا تظهر عليهم أعراض المرض إلا متأخرًا.



